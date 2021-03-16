У Раду подано законопроєкт про електронне провадження в кримінальному процесі

У Верховну Раду подано законопроєкт про електронне провадження в кримінальному процесі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

"Практично в усіх сферах функціонування державних органів давно застосовується електронний документообіг. Одним з "динозаврів", які залишилися, є кримінальний процес, який все ще повністю оформлюється на папері. Кримінальні провадження у "папері" – це не тільки незручно та неекологічно. Це і величезне коло для зловживань – про "війни" між окремими судами та органами досудового розслідування з приводу того, хто кому має передати матеріали справи, в Україні чув, напевно, кожен. Це і витрата часу прокурорів, слідчих та працівників органів дізнання на приймання та передачу справ, а також на очікування у чергах та приймальнях. Це і зловживання з наданням/отриманням матеріалів провадження для ознайомлення", - зазначив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, усе це можна порівняно легко виправити, запровадивши систему сучасного електронного кримінального провадження, користувачами якої (з різнорівневими правами доступу) будуть як правоохоронці, так і сторона обвинувачення та захисту.

Запровадження саме такого механізму є метою законопроекту № 5246, зареєстрованого Президентом України.

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"Більше того, ця ініціатива (за умови підтримки її Парламентом) практично ані дня не залишатиметься просто на папері. Система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування у кримінальних провадженнях, що перебувають у НАБУ, САП та ВАКС, і очікує лише на законодавче врегулювання для початку роботи", – говорить Денис Малюська.

Положеннями проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування", зокрема, визначається:

функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;

рівність правового статусу паперових та електронних документів у кримінальному процесі;

надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування учасникам кримінального провадження;

можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними системами, зокрема з Єдиним реєстром досудових розслідувань та автоматизованою системою документообігу суду.

Запропоновані проектом Закону зміни сприятимуть підвищенню ефективності кримінального процесу, полегшивши взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту. Крім того, зменшиться надмірна бюрократизація процесів. Адже спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів.

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Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді. Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

"Отже, запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування дозволить мінімізувати та, як наслідок, повністю відмовитись у майбутньому від паперового провадження у кримінальному процесі", – зазначив міністр.