Шаблон свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 розроблено. Чекаємо висновку ВООЗ про його доцільність, - ЦГЗ
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заїка.
За його словами, зараз інформація про будь-яке щеплення, зокрема проти COVID-19, заноситься в електронну систему охорони здоров'я eHealth.
"Маючи дані в електронній системі охорони здоров'я, немає перешкод видати, зокрема, і сімейному лікарю таке свідоцтво (до речі, зразки яких вже розроблено) і вказати там факт вакцинації, отримання всіх необхідних щеплень. Таких адміністративних і бюрократичних перепон до цього вже немає. Зараз ми очікуємо остаточного рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського союзу про необхідність введення цих норм", - сказав Заїка.
Як альтернатива розробленому шаблону свідоцтва про вакцинацію Україна може використовувати уніфікований для всіх країн зразок цього документа, якщо його запровадять, пояснили в ЦГЗ.
Механізм видачі таких свідоцтв буде схожий на аналогічний, застосовуваний при вакцинації від жовтої лихоманки, випливає зі слів Заїки.
"Є свідоцтва жовтого кольору з певною голограмою, вноситься відмітка про вакцинацію і ставиться номер вакцини. І та країна, яка ендемічна до цього захворювання, не дасть можливості відвідати цю країну за відсутності такого щеплення", - зазначив співробітник Центру громадського здоров'я.
Заїка вважає, що сфальсифікувати українське свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу не вийде.
"Наприклад, і Центр громадського здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я не фіксувало випадків фальсифікації вакцинації від жовтої лихоманки. Є свідоцтва встановленого зразка, до яких мають доступ саме ті, хто надає цю послугу з вакцинації. Інших доступів немає", - підкреслив він.