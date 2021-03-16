"Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит

Поліцейські Київської області відкрили кримінальне провадження щодо ситуації з "романом" неповнолітніх блогерів - 8-річної дівчинки і 13-річного підлітка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

"Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів - ред.). Мати (дівчинки. - Ред.) викликали на допит", - уточнили в поліції.

Санкція цієї статті, у разі збуту неповнолітнім або поширення серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая.

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