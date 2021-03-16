Новий законопроєкт про НАБУ дозволяє звільнити Ситника автоматично, - нардепка "Голосу" Устінова

Новий урядовий законопроєкт про процедуру звільнення директора НАБУ дозволить звільнити Артема Ситника автоматично.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"Вони подали два тижні тому законопроєкт №5070, який був трошки криворуко виписаний. По ньому фактично директором НАБУ залишався і Ситник, і його перший заступник. Зараз вони це переробили і подали на заміну текст. Причому було подано близько 15 альтернативних законопроєктів і вони всі автоматично згоряють (тобто вони ще себе і тут підстрахували). І вони подали на заміну текст, яким просто звільняють Ситника. Там прописується нова процедура конкурсу вже не на наступного нового керівника, а як тільки ця комісія обирає нового - то Ситника автоматично звільняють. Чи зроблять вони це? Дуже швидко", - вважає Устинова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді привести статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції. Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду 15 лютого і зареєстровано ВР на наступний день.

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