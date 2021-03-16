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Росії направлено запит щодо порушення її вертольотом повітряного простору України, - Держприкордонслужба

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Росії направлено запит щодо порушення її вертольотом повітряного простору України, - Держприкордонслужба
Прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував у вівторок заліт вертольота з РФ на відстань близько 50 метрів на територію України, після чого той покинув повітряний простір нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Державна прикордонна служба України негайно направила лист у прикордонне управління ПС ФСБ РФ Білгородської і Воронезької ділянок про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, які призвели до порушення. Зараз очікується відповідь від прикордонників Росії", - повідомляється на сайті українського прикордонного відомства.

Держприкордонслужба України також поінформувала всі зацікавлені міністерства і відомства про цей факт.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Тушки сбитых ватных летунов надо было отправлять а не ноты .... России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9198
  • Дорогой Я
    России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

    Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
  • Andriy Kalnyshevsky
    В Азербайджане уже пощупали.
    Азербайджанские военные сбили российский вертолет над Арменией
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