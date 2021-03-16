Понад 50% українців не збираються вакцинуватися проти COVID-19, - дослідження

Понад 50% українців не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні, проведеному соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

"51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу, 12% збираються зробити це в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити тільки тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися", - сказано в повідомленні.

Що старші респонденти, то частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити вакцинацію проти COVID-19, 52% готові робити щеплення тільки за умови, що вони будуть безкоштовними, 22,5% із них готові платити за них, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово (21% не визначилися). Що старші респонденти, то частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися тільки безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% ​​серед тих, кому 60 і більше років).

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Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні або безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру вакцинуватися). 27% із них мотивують свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% - тим, що вже перехворіли коронавірусом, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Обґрунтування відмови від вакцинації недостатньою ефективністю або недостатньою безпекою вакцин, що застосовуються в Україні, найбільш поширене серед представників молодшої вікової групи (18-29 років) (цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення проти COVID-19).

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.