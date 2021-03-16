"Ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто", - Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові
Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", - заявив Садовий.
У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19, Львів робить кроки, аби уникнути жорсткого локдауну та переходу в червону зону. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, заборонили проведення спортивних змагань у приміщеннях та масові бенкети.
Зі свого боку голова Львівської ОДА Максим Козицький звернувся до очільника Львова, зазначивши, що в ситуації, яка склалася, винна саме міська влада, адже ще 5 березня облдержадміністрація рекомендувала перевести всі освітні заклади, крім дошкільних та спеціальних закладів освіти, на віддалене навчання.
"Нам всім слід готуватися до жорсткіших обмежень. Краще попередити спалах, ніж згодом поспіхом гасити полум’я. Рішення мають бути зваженими, але вчасними. Тепер потрібно подбати про нові ліжко-місця для хворих на COVID-19 не лише у лікарнях, а й поліклініках", - наголосив Козицький.
Щодо розгортання додаткових COVID-ліжок, то мерія вже визначилася з п’ятьма медзакладами, де можна буде облаштувати 366 місць. Це, зокрема, амбулаторне відділення, що у 8-й лікарні, - 36 ліжок; 2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи - 150 ліжок; 4-та поліклініка на просп. Червоної Калини - 60 ліжок; 2-га поліклініка на вул. Симоненка - 70 ліжок; 10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенського - 50 ліжок. Загалом запланували розгорнути 700 ліжок, з міського бюджету на це виділили 18 млн грн.
Як зазначив Садовий, зараз перемовини ведуть навіть із директорами львівських медуніверситету та медколеджу.
"Рішенням ТЕБ і НС ми дали позицію медичному коледжу, який працює в лікарні швидкої допомоги та медичному університеті, щоб вони тимчасово звільнили свої кабінети, аби ми могли облаштувати ліжка для хворих. Рішення не просте і ситуація також, дай Бог, щоб усі нові локації, які будуть створені, не були заповнені хворими", - додав Садовий.
Тимчасові шпиталі планують облаштувати до початку квітня, вже найближчими днями залучать представників будівельних компаній для робіт у поліклініках.
На Львівщині за попередню добу провели 2 289 досліджень на коронавірус, із них 1 065 - позитивні. За увесь час COVID-19 підтвердили у 88 124 осіб. Померли 2 413 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 73 325 осіб.