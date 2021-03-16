"Ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто", - Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові

Через стрімке зростання кількості нових інфікованих коронавірусом, а за минулу добу у Львові їх виявили понад 616 – найбільше за час пандемії, мерія готова до жорстких обмежень та до якнайшвидшого розгортання додаткових COVID-ліжок.

Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", - заявив Садовий.

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19, Львів робить кроки, аби уникнути жорсткого локдауну та переходу в червону зону. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, заборонили проведення спортивних змагань у приміщеннях та масові бенкети.

Зі свого боку голова Львівської ОДА Максим Козицький звернувся до очільника Львова, зазначивши, що в ситуації, яка склалася, винна саме міська влада, адже ще 5 березня облдержадміністрація рекомендувала перевести всі освітні заклади, крім дошкільних та спеціальних закладів освіти, на віддалене навчання.

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"Нам всім слід готуватися до жорсткіших обмежень. Краще попередити спалах, ніж згодом поспіхом гасити полум’я. Рішення мають бути зваженими, але вчасними. Тепер потрібно подбати про нові ліжко-місця для хворих на COVID-19 не лише у лікарнях, а й поліклініках", - наголосив Козицький.

Щодо розгортання додаткових COVID-ліжок, то мерія вже визначилася з п’ятьма медзакладами, де можна буде облаштувати 366 місць. Це, зокрема, амбулаторне відділення, що у 8-й лікарні, - 36 ліжок; 2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи - 150 ліжок; 4-та поліклініка на просп. Червоної Калини - 60 ліжок; 2-га поліклініка на вул. Симоненка - 70 ліжок; 10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенського - 50 ліжок. Загалом запланували розгорнути 700 ліжок, з міського бюджету на це виділили 18 млн грн.

Як зазначив Садовий, зараз перемовини ведуть навіть із директорами львівських медуніверситету та медколеджу.

"Рішенням ТЕБ і НС ми дали позицію медичному коледжу, який працює в лікарні швидкої допомоги та медичному університеті, щоб вони тимчасово звільнили свої кабінети, аби ми могли облаштувати ліжка для хворих. Рішення не просте і ситуація також, дай Бог, щоб усі нові локації, які будуть створені, не були заповнені хворими", - додав Садовий.

Тимчасові шпиталі планують облаштувати до початку квітня, вже найближчими днями залучать представників будівельних компаній для робіт у поліклініках.

На Львівщині за попередню добу провели 2 289 досліджень на коронавірус, із них 1 065 - позитивні. За увесь час COVID-19 підтвердили у 88 124 осіб. Померли 2 413 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 73 325 осіб.