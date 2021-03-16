Moderna досліджує дію своєї вакцини проти коронавірусу на дітей

Американськая біотехнологічна компанія Moderna випробовує вакцину проти коронавірусу свого виробництва на неповнолітніх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз компанії.

У другій фазі випробувань беруть участь особи від 6 місяців до 12 років зі США і Канади. Вони отримали дози вакцини мРНК-1273. Всього у випробуваннях візьмуть участь 6750 осіб.

Дітям вводитимуть різні дози вакцини з інтервалом 28 днів. Спостереження за учасниками дослідження триватимуть 12 місяців після другої дози.

Нагадаємо, компанія Pfizer проводить випробування свого препарату за участю дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити його на іншій віковій групі - від 5 до 11 років. AstraZeneca перевірятиме свій препарат на дітях від 6 років. Очікується, що ці дослідження триватимуть кілька місяців.

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