Новини

Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни

7 99554
Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни
Фото: defenceturk.net
Туреччина планує комплектувати двигунами українського виробництва свої військові вертольоти T929 ATAK-II.

Про це, за даними Defence Turk, заявив генеральний директор компанії TAI (Turkish Aerospace Industries) Темель Котіля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як розповів чиновник, таке рішення було прийнято через відсутність доступних вітчизняних або іноземних альтернатив. Також Туреччина намагається убезпечити себе від можливих зривів у постачанні, зокрема, з політичних причин.

"Проєкт ударного вертольота важкого класу було запущено для задоволення потреб турецьких Збройних сил у цій галузі. В рамках цього проєкту створять ефективний ударний вертоліт, який може нести велике корисне навантаження, буде стійкий до несприятливих факторів навколишнього середовища, оснащений передовими технологіями систем стеження за цілями і візуалізацією, системами радіоелектронної боротьби, системами навігації, системами зв'язку і системами озброєння, з високою маневреністю", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні

За словами Котіля, потужність двигунів, які планує закуповувати Туреччина, досягає 2500 кінських сил. Свій перший політ 11-тонний вертоліт T929 ATAK-II має здійснити в 2023 році.

Він зможе нести до 1500 тонн боєприпасів. Також у вертольота будуть сучасні системи радіоелектронної боротьби, зв'язку та навігації.

Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Нам у свою чергу непогано було б прикупити таких турецьких гелікоптерів.
  • Гыг с Вами
    так а зачем?если турецкое вооружение легче и эффективнее кацапского Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.меньше вес-лучше маневренность.и опять же ништяки радиоэлектронные можно привесить.
    а ты копи на складах чавуниевые бонбы Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.опять же,не взорвется-так пару человек придавит.
  • Матвій Грень
    "1500 тонн боеприпасов."

    кг?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини