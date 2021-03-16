Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни

Туреччина планує комплектувати двигунами українського виробництва свої військові вертольоти T929 ATAK-II.

Про це, за даними Defence Turk, заявив генеральний директор компанії TAI (Turkish Aerospace Industries) Темель Котіля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як розповів чиновник, таке рішення було прийнято через відсутність доступних вітчизняних або іноземних альтернатив. Також Туреччина намагається убезпечити себе від можливих зривів у постачанні, зокрема, з політичних причин.

"Проєкт ударного вертольота важкого класу було запущено для задоволення потреб турецьких Збройних сил у цій галузі. В рамках цього проєкту створять ефективний ударний вертоліт, який може нести велике корисне навантаження, буде стійкий до несприятливих факторів навколишнього середовища, оснащений передовими технологіями систем стеження за цілями і візуалізацією, системами радіоелектронної боротьби, системами навігації, системами зв'язку і системами озброєння, з високою маневреністю", - наголошується в повідомленні.

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За словами Котіля, потужність двигунів, які планує закуповувати Туреччина, досягає 2500 кінських сил. Свій перший політ 11-тонний вертоліт T929 ATAK-II має здійснити в 2023 році.

Він зможе нести до 1500 тонн боєприпасів. Також у вертольота будуть сучасні системи радіоелектронної боротьби, зв'язку та навігації.