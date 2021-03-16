Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції

Жінка вважає, що не порушувала закон і домагатиметься того, щоб справу закрили на досудовому етапі.

Про це вона розповіла виданню "Сьогодні", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені є що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати і далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинили. Крім того, надалі звертатимемося в кіберполіцію для того, щоб було вжито заходів щодо тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію", - розповіла Дар'я Маханець.

Жінка пояснила, що її донька популярна в соцмережах.

"Вона - блогер-мільйонник, займається моделінгом. До її життя є великий інтерес", - говорить Дарина.

За словами мами дівчинки, сторіз про те, що діти нібито сплять разом, було знято, коли вона з донькою приїхала в гості до сім’ї її 13-річного "бойфренда".

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"Дитина у своїй сторіз зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом із Міланою приїхала в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом із нею поїхали", підкреслила Маханець.

Жінка додала, що не озвучує Мілані коментарі, які ці публікації викликали в соцмережах.

"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я би порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають. Що стосується Мілани, то ми сподіваємося на її розвиток саме в модельній сфері", - підкреслила Маханець.

Вона зазначила, домагатиметься того, щоб справу було закрито на досудовому етапі.

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Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

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