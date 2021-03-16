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ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію дійсне, якщо використовувана вакцина затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це в коментарі для telegram-каналу "Коронавірус інфо" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ. За його словами, ця норма прописана в міжнародних медико-санітарних правилах, яких дотримуються всі держави-члени ВООЗ.

"Зараз ВООЗ затверджені вакцини виробництва Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) і AstraZeneca/Oxford University з майданчиками в Індії та Кореї (AZD1222). Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield від Astra Zeneca/Oxford University жодних проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання виникати не буде", - зазначив Ляшко.

ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко 01


Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого. 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробки Astra Zeneca/Oxford University, виробленої на потужностях Serum Institute. Поставки було здійснено через міжнародну закупівельну організацію Crown Agents.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    хотелось бы оригинал решения посмотреть а то вранье зеленых скоморохов уже достало
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    "Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.

    А теперь идем и смотрим документ от ВОЗ. Где убеждаемся что Ляшко нагло врет. Индийская площадка не выпускает вакцину с названием AZD1222. Ее выпускают только сама AstroZenica и корейская площадка SK BIO. Индийская площадка SII выпускает вакцину под названием Covishield (ChAdOx1_nCoV19). А теперь делаем выводы как во всем остальном им верить.
  • Серый Вовк
    Звучит ОПТИМИСТИЧНО от чувака который через 13 дней после вакцинации подхватил вирус ... ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4303
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