Представники РФ брешуть, що не бачили пропозицій Німеччини і Франції стосовно Донбасу, - Гармаш

Представники української делегації в Тристоронній контактній групі не бачили пропозицій із мирного врегулювання, які Франція й Німеччина передали Росії.

Про це заявив представник окупованих територій у ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода Водночас, за його словами, ці пропозиції точно бачила російська сторона – оскільки її представник Дмитро Козак вже реагував на них раніше.

"Не лише я, а й, думаю, уся делегація, принаймні, Кравчук теж, дізналися про цю пропозицію щодо кластерів (так вона називається), коли півтора місяці тому Дмитро Козак увірвався на засідання ТКГ, щоб заявити, що ніякої дорожньої карти "Нормандський формат" для мінських угод напрацьовувати не буде, тому що нормандська четвірка не має права втручатися у внутрішні справи України. Тоді ми дізналися, що ведеться робота над ще якимись пропозиціями. Потім на кожному засіданні ТКГ Росія та її маріонетки запитували: чому ми обговорюємо план Кравчука, поданий ним у листопаді, якщо вже напрацьовується інший план?" – зазначив Гармаш.

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"Але Козак, власне, вже окреслив свою позицію, коли півтора місяці тому заявив на ТКГ, що ці пропозиції не будуть дорожньою картою. Тобто Росії невигідні ці пропозиції. Тож говорити, що Москва їх не бачила, це очевидна маніпуляція", – додав представник ОРДЛО на переговорах.

Нагадаємо, 9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й очікують реакції Росії. Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак назвав існування цього плану міфом.