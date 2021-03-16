"Слуга народу" Кравчук: Те, що зробив Арестович - неприпустиме свинство

Народна депутатка від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук заявила, що поведінка речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича є неприпустимою. Так вона прокоментувала допис, у якому той грубо відмовився спілкуватися українською мовою.

Про це Кравчук сказала в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, те, що зробив Арестович — це неприпустимо, свинство... Така поведінка точно лише дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів", — вважає Кравчук.

Вона зазначила, що не взяла б його працювати речником української делегації. За словами Кравчук, на цій посаді потрібно обговорювати те, як росіяни блокують переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а не потрапляти у скандали через небажання спілкуватися українською мовою.

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"Я думаю, що нам — керівництву фракції — варто цю тему порушити і запросити його на засідання фракції. Бо до нього й раніше були питання. Певною своєю мірою ㅡ він ефективний як комунікатор: пише, приходить на ефіри, пояснює. Не можна сказати, що це непотрібна (посада — ред.)", — зауважила Кравчук.

Нагадаємо, раніше Арестович в грубій формі відповів підписчику, який попросив його публікувати пости в Фейсбуці українською мовою. "Пошел на х#й, так понятнее?", - відповів Арестович.