Більше половини складних випадків COVID-19 у Польщі можуть бути викликані "британським" штамом, - МОЗ
Про це заявив речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На даний момент міністерство має суперечливу інформацію щодо складних випадків і ускладнень після COVID-19, що спричинені "британським" штамом коронавірусу. Це може стосуватися від 30% до 60% пацієнтів",- сказав Андрусевич.
Він додав, що міністерство очікує детального аналізу щодо інфікування у країні "британським" штамом.
Речник МОЗ повідомив, що з огляду на значне зростання інфікування коронавірусом у деяких воєводствах країни створять додаткові місця для пацієнтів з COVID-19. Йдеться про Мазовецьке (Варшава), Сілезьке (Катовиці), Великопольське (Познань) та Куявсько-Поморське воєводства (Бидгощ).
Крім того, у найближчі два-три дні буде оголошено про плани щодо запровадження подальших обмежень на регіональному чи загальнонаціональному рівнях.
За минулу добу, 15 березня, у Польщі зафіксовано 14 396 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 372 особи. Від початку пандемії у Польщі зафіксовано понад 1,9 млн випадків корнавірусу, померли понад 47,5 тис. інфікованих.
Станом на сьогодні у Польщі виконано вже понад 4,5 млн щеплень, понад 1,6 млн осіб отримали дві дози вакцини.