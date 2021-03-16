Більше половини складних випадків COVID-19 у Польщі можуть бути викликані "британським" штамом, - МОЗ

У Польщі від 30% до 60% випадків складного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 можуть бути спричинені "британською" мутацією вірусу.

Про це заявив речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На даний момент міністерство має суперечливу інформацію щодо складних випадків і ускладнень після COVID-19, що спричинені "британським" штамом коронавірусу. Це може стосуватися від 30% до 60% пацієнтів",- сказав Андрусевич.

Він додав, що міністерство очікує детального аналізу щодо інфікування у країні "британським" штамом.

Речник МОЗ повідомив, що з огляду на значне зростання інфікування коронавірусом у деяких воєводствах країни створять додаткові місця для пацієнтів з COVID-19. Йдеться про Мазовецьке (Варшава), Сілезьке (Катовиці), Великопольське (Познань) та Куявсько-Поморське воєводства (Бидгощ).

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Крім того, у найближчі два-три дні буде оголошено про плани щодо запровадження подальших обмежень на регіональному чи загальнонаціональному рівнях.

За минулу добу, 15 березня, у Польщі зафіксовано 14 396 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 372 особи. Від початку пандемії у Польщі зафіксовано понад 1,9 млн випадків корнавірусу, померли понад 47,5 тис. інфікованих.

Станом на сьогодні у Польщі виконано вже понад 4,5 млн щеплень, понад 1,6 млн осіб отримали дві дози вакцини.