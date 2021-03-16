Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця
Про це позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до Закону України "Про захист державної таємниці" сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон України. Це кримінальний злочин. Тому кількість людей, які бігають просторами нашої неосяжної батьківщини і розповідають, чи була ця операція чи ні, у мене викликає, певним чином, острах", - сказав Арестович.
Він додав, що особисто не коментує це питання.
"Я досі не знаю, була ця операція чи ні. Все, що я можу сказати - інформаційна версія, яку нам вкинули, не витримує ні жодної критики, ні елементарної логічної перевірки, ні фактологічної перевірки", - додав Арестович.
У Кримінальному кодексі є стаття 328 - "Розголошення державної таємниці". Покарання за нею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років, в разі тяжких наслідків - на термін від 5 до 8 років.