Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ
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У Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про порушення російським вертольотом Мі-8 державного кордону України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові підтвердили, що російський вертоліт Мі-8 здійснював політ недалеко від кордону з Україною.
"Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність вертольота на даній ділянці кордону, проте зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотня метрів, не є можливим", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.