Новини • Агресія Росії проти України

Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ

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Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про порушення російським вертольотом Мі-8 державного кордону України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові підтвердили, що російський вертоліт Мі-8 здійснював політ недалеко від кордону з Україною.

"Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність вертольота на даній ділянці кордону, проте зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотня метрів, не є можливим", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО

Топ коментарі

  • NonCFist
    Вот на такую штукенцию надо фоткать.
    Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 5390
  • Саша Киев
    Вони що ..сміються над всіма? чи знущаються? Там що жодної РЛС не має в радіусі 300 км? і це .кордон із країною.з якою по факту воюємо)))
  • Don Bessam dc0e2bc1
    блін,спочатку їбаште,потім виправдовуйтесь..
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