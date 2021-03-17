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Дев'ятикласниця в Чернігові намагалася вчинити самогубство, випивши пігулки, - ЗМІ

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Дев'ятикласниця в Чернігові намагалася вчинити самогубство, випивши пігулки, - ЗМІ
Дівчину вдалося врятувати, вона в лікарні. Її мати просить поліцейських не розслідувати те, що сталося.

Про це із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Неповнолітню школярку госпіталізували в неврологічне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Під час огляду будинку правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з них були порожніми.

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Водночас мати дівчини звернулася до правоохоронців з проханням не проводити перевірку за цим фактом.

Нині встановлюється, що саме стало підставою для такого вчинку дівчини.

Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Підозріле прохання матері. Отже, проводити перевірку треба.
    Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
  • Иннокентий beer
    Что значить мать просит не проводить проверку? Тупая овца - ее ребенок только что чуть не лишился жизни, а она - "мне покой дороже".
  • Vitaliy Paljasniy
    .....просто мамка попадает под «неналежне виконання ....»
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