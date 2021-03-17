Дев'ятикласниця в Чернігові намагалася вчинити самогубство, випивши пігулки, - ЗМІ
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Дівчину вдалося врятувати, вона в лікарні. Її мати просить поліцейських не розслідувати те, що сталося.
Про це із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
Неповнолітню школярку госпіталізували в неврологічне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.
Під час огляду будинку правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з них були порожніми.
Водночас мати дівчини звернулася до правоохоронців з проханням не проводити перевірку за цим фактом.
Нині встановлюється, що саме стало підставою для такого вчинку дівчини.