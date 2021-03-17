За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за Зеленського готові проголосувати 27% тих, хто збирається взяти участь у виборах і визначився, кому хоче віддати свій голос.
За Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, за Тимошенко - 10%, за Смешка - 6%, за Гройсмана і Кошулинського - по 3%, за Ляшка і Разумкова - по 2%, за Вілкула і Кличка - по 1%.
Респондентам також запропонували обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів.
"В. Зеленський у разі електорального суперництва в другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком або Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П.Порошенка і Ю.Бойка, а Порошенко перемагає в разі електорального суперництва в другому турі з Ю. Бойком", - йдеться в повідомленні.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.