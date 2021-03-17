Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН

У Національній академії наук України заявляють, що смертність весняної хвилі від COVID-19 перевищила осінню.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАН, інформує Цензор.НЕТ.

Середня кількість нових випадків за останній тиждень становить 9590 на добу, зазначають в Академії.

"Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу. Але ця кількість з’явилась у статистиці завдяки довнесенню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді середньотижнева кількість зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішня ж кількість не пов’язана із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов

Смертність зростає у всіх областях, крім Закарпатської та Івано-Франківської. Ці області зараз проходять піковий період кількості госпіталізацій і смертей. У всій решті України смертність і надалі зростатиме щонайменше до початку квітня, зазначають у НАН.

В Академії наук наголошують, що кількість пацієнтів у лікарнях перевищила максимум осінньої хвилі.

Нового максимуму досягла і кількість хворих, які потребують подачі кисню, і кількість хворих на апаратах штучної вентиляції легень. Кількість хворих у відділеннях реанімації впритул наблизилася до максимумів.

Спостережувана летальність залишається приблизно 2,5% після пікового значення 3,0% поблизу 1 лютого, коли реєстрували мінімальну кількість випадків хвороби.

Читайте: "Ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто", - Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові