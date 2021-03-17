П'яний громадянин України викрав у Польщі BMW і таранив ним машину поліції, тікаючи від погоні зі стріляниною. ФОТО

23-річний п'яний українець тікав від поліцейської погоні, навіть коли правоохоронці прострелили йому 3 із 4 коліс. Коли викрадене ним авто нарешті в'їхало в кущі, він спробував втекти пішки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Yavl.

Інцидент стався вночі в Катовіце і Сосновці. Поліцейські побачили, як евакуатор намагається забрати чийсь припаркований автомобіль. Коли вони почали з'ясовувати, чи є на це згода власника авто, припаркований поруч з евакуатором BMW різко зірвався з місця.

Правоохоронці пустилися в погоню. Чоловік на BMW спочатку протаранив авто катовіцьких поліцейських. Коли ж їм на підмогу прийшли поліцейські із Сосновця, двічі вдарив їхню машину, намагаючись зіштовхнути її з дороги. Щоб припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах BMW. Але навіть це не зупинило водія.

Він продовжував тікати із трьома пробитими колесами. Лише через деякий час чоловік усе ж не впорався з керуванням і влетів у придорожні зарості на одній із ділянок Сосновця. Однак перед тим, як його затримали, він ще спробував вибратися з авто і втекти на своїх двох.

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Чоловіка затримали. З'ясувалося, що він - громадянин України, йому 23 роки, а BMW він викрав. У крові українця виявили 1,6 проміле алкоголю.

Українцю висунули обвинувачення у викраденні авто, керуванні в стані алкогольного сп'яніння, нападі на поліцейських і спробі втекти від них. За це йому може загрожувати до 10 років в'язниці. Поки чоловіка відправили під арешт на 3 місяці.





