Рейтинг партій: СН - 26,5%, "ЄС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщина" - 9%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Центру Разумкова"

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий електоральний бар'єр подолали б 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

За "Слугу народу" готові віддати голоси 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

"Європейську Солідарність" підтримують 20% респондентів, ОПЗЖ - 18%, "Батьківщину" - 9%, за партію "Сила і честь" - 5%.

Віддати голоси за "Голос", ВО "Свобода" і "Українську стратегію Гройсмана" готові по 3%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" і "Партію Шарія" - 2%, за партії "Громадянська позиція", "Опозиційний Блок" та "УДАР" - по 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батьківщина" - 12,3%, "Сила і честь" - 5,3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування "Рейтингу"