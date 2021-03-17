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Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер

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Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер
Уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, якого ФСБівці затримали в окупованому Криму після акції до дня народження Тараса Шевченка і звинуватили у виготовленні вибухівки, співпрацював зі ЗМІ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Затримання та арешт Єсипенка засудив президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", - заявив Флай.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Мене, більше вього, "розбирає на сміх і матюки" поведінка деяких людей - вони пруться у природу, в ті місця, де царюють хижаки - акули, тигри, а потім здивовано стогнуть, коли вони стають "харчовим додатком" до їх раціону... Один "любитель природи", з США, доводив усім, що ведмеді - це ті ж люди, тільки одягнуті у звірячі шкури... В результаті від нього, в канадській тундрі рятувальники знайшли тільки порвану кігтями палатку...
    Те ж саме стосується і подібних "фрилансерів"... Він що, не знав, чим закінчуються поїздки на окуповані території? Чи в ту ж Росію? Не "хлопчик" уже, повинна буть голова на плечах... А тепер "крикуни" будуть верещать про "узнкав совести", і вимагать обмінять його на чергового військового злочинця...
  • Petrov Viktor
    Он пытался изготовить взрывчатку которая рвёт ватные пердаки...
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