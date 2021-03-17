Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер

Уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, якого ФСБівці затримали в окупованому Криму після акції до дня народження Тараса Шевченка і звинуватили у виготовленні вибухівки, співпрацював зі ЗМІ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Затримання та арешт Єсипенка засудив президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", - заявив Флай.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.