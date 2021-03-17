Один український воїн зазнав бойової травми внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню й обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 16 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

"Внаслідок обстрілу, бойового травмування зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

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"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Зокрема, за минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів. Наголошуємо, що чимало обстрілів позицій Збройних Сил України має прицільний характер.

На тлі чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, що триває в ці дні, основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей залишається ураження особового складу та провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту Водяне, режим "тиша" вводився тричі.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - повідомили в пресцентрі ОС.

Водночас, за даними штабу, від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначено в повідомленні.





