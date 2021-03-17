Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР

Сьогодні, 17 березня, почне діяти закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Усі мусять знати, що дорога - це місце, де люди спокійно, виважено доїжджають з одного місця в друге, не завдаючи один одному травм", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

12 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.

За керування авто напідпитку передбачено штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн із позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис. грн. Вживання винуватцем ДТП алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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Окрім цього, ухваленим законом із законодавства виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законом збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця ДТП, за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння. Посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин. Окрім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

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