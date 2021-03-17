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В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

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В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

В Україні вперше за тривалий час зафіксовано рекордну кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.

"11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 01

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02госпіталізовано – 4 887 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02летальних випадків – 289;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02одужало – 5 467 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 02здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 01

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07захворіло – 1 489 023 особи;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07одужало – 1 237 676 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07летальних випадків – 28 986;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях", - розповів Степанов.

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 11
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 12
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб 13

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    По информации знакомых аналитиков в ООН - в Украине ежедневно заражаются 50 000 человек
    Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
    Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
    Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
  • Nikolai Chizhevsky
    Это не рекорд, так как осуществлено тестирований за сутки - 121 144,ранее столько тестов не делали раньше сегодня рекорд по тестам,было по 15000 больных на пике но тестирований тогда максимум 50 000 ,а вообще привет Бубочке как пример как надо отдыхать в Буковели и остальной зеленой власти которая до последнего момента не закрывала Буковель,про провал с закупкой вакцины уже не говорим
  • Лариса fb3d953c
    Если 50 тыс ежедневно, то уже все переболели и пора снимать карантин и пандемию. А у нас Кабмин и Шмыгаль подал законопроект о СНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ с производителя вакцины от коронавируса. То есть ответственности нет, если человек погибает или становятся инвалидами. Также не предусмотрена ответственность нашей власти за побочные эффекты вакцин. То есть человеку предлагают колоться хрен знает чем и без всякой ответственности и возмещения хотя бы материального ущерба. Надеются на ВОЗ. А зачем нам власть, если они сами не за что не отвечают? Зачем они нам нужны, если подсовывают опасные для здоровья, не до конца опробованные препараты?
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