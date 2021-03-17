В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

В Україні вперше за тривалий час зафіксовано рекордну кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.

"11 833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 887 осіб;

летальних випадків – 289;

одужало – 5 467 осіб;

здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 489 023 особи;

одужало – 1 237 676 осіб;

летальних випадків – 28 986;

проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях", - розповів Степанов.









