Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко
Про це розповів у своєму блозі податковий експерт і голова Ради інституційних реформ Олександр Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.
На думку експерта, така фіскальна політика згубна для держави в довгостроковій перспективі.
"Головна роль МСБ зовсім не у наповненні державної казни. Вона полягає у самозайнятості та можливостях заробітку для більшості громадян", – стверджує Олександр Кучеренко.
Він навів приклад, що в США малий бізнес створює 64% нових робочих місць. Також експерт зазначив, що лідерство у рейтингу нафтогазових та металургійних компаній не може бути предметом гордості, оскільки свідчить про відсталість української економіки.
"Це виробництво і торгівля ресурсами, що вважається в сучасному світі "старою економікою", – пише він.
В згаданих вище США в топі платників податків знаходяться високотехнологічні компанії на кшталт Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle та Microsoft. Олександр Кучеренко критикує сам підхід до укладання таких рейтингів, тому що фактичним найбільшим платником податків є українські громадяни.
"Якщо розібратись із потоком коштів, то насправді компанії напряму платять тільки податок на прибуток юридичних осіб. ПДВ сплачує де факто кінцевий споживач", – говорить експерт.
"Якщо розібратись, насправді найбільшим платником податків є громадяни України". Нагадаємо, що за підсумками 2020 року найбільшими платниками податків стали "Нафтогаз", "Укрнафта" та "Метінвест".