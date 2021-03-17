За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ

За минулу добу найбільшу кількість щеплень проти коронавірусу зробили в Києві - 840.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

​​"9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особи. Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу - 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1441 щеплення)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб



