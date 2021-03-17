В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати
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Виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук не підтримує дострокове припинення повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. За його словами, зараз вже почали виноситися вироки, є результат роботи.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, Кабмін вніс у Раду законопроєкт, який стосується НАБУ, і один з його пунктів - дострокове припинення повноважень директора бюро Артема Ситника. Це прокоментував голова САП.
"Я думаю, що це трохи неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, тому що зараз вже почали оголошуватись вироки, з'являються особи, засуджені за нашими справами до реальних термінів ув'язнення", - вважає Грищук.
За його словами, тільки коли це все почало нарешті реалізовуватися, "починають все ламати".
"Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати", - зазначив голова САП.