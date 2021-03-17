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В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати

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В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати
Виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук не підтримує дострокове припинення повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. За його словами, зараз вже почали виноситися вироки, є результат роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, Кабмін вніс у Раду законопроєкт, який стосується НАБУ, і один з його пунктів - дострокове припинення повноважень директора бюро Артема Ситника. Це прокоментував голова САП.

"Я думаю, що це трохи неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, тому що зараз вже почали оголошуватись вироки, з'являються особи, засуджені за нашими справами до реальних термінів ув'язнення", - вважає Грищук.

За його словами, тільки коли це все почало нарешті реалізовуватися, "починають все ламати".

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"Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати", - зазначив голова САП.

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Топ коментарі

  • RobRau
    А в чем вам очевидно, что Сытника надо гнать? Очевидно лишь то, что он многим хвоста прижал, причем во всех "политсилах"..и то, что его усиленно хотят многие слить, говорит о его неплохой работе..и американцы, которые, видимо, его крышуют тоже это понимают
  • Женя Калаш
    6 лет с огромным финансированием и саботажем. Результатов - НОЛЬ! Работать? На кого?
  • space with us
    Дійсно, а хто може перемогти корупцію як не корупціонер "в законі"?!
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