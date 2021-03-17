"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 118 країнах світу, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 118 країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще у 8 країнах.

Зазначається, що "південноафриканський" штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 6 країнах, а загалом - у 64.

Різновид коронавірусу, виявлений ​​раніше в Бразилії та Японії, було зафіксовано ще у 6 країнах, тепер він присутній у 38 державах.

За підрахунками організації, за тиждень із 8 по 14 березня у світі було зафіксовано 3 033 213 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 10% більше, ніж за попередній тижневий період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Лише за останню добу померли 9,8 тис. осіб

За минулий тиждень на Північну і Південну Америки та Європу продовжують припадати понад 80% нових випадків зараження та смерті. У ВООЗ зазначили, що зростання нових випадків спостерігається у всіх регіонах, крім Африки, де рівень захворюваності залишається аналогічним до попереднього тижня.

Водночас кількість летальних випадків продовжує знижуватися і сягнула 58 698. Востаннє такі показники були зафіксовані 4 місяці тому.

Хоча кількість нових смертей зменшилась у всьому світі у період з 8 по 14 березня, вона зросла у двох регіонах ВООЗ – у країнах східного Середземномор'я (на 7%) та Західно-Тихоокеанському регіоні (на 14%).

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано у Бразилії (494 153; збільшення на 20%), США (461 190; збільшення на 8%), Франції (161 159; збільшення на 12%), Італії (155 076; збільшення на 12%) та Індії (148 249; збільшення на 30%).

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 березня зафіксували вже понад 121,2 млн випадків COVID-19, кількість жертв досягла 2,68 млн. Тільки за останню добу померли 9,8 тис. осіб.