Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук

Щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової розпочаті два провадження за втручання в справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Вони зараз у НАБУ і ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів в.о. глави САП Максим Грищук.

За словами Грищука, в НАБУ і ДБР розслідують паралельно одні і ті ж факти.

"Допитували мене два рази в ДБР. А що стосується нашого провадження, то воно розслідується", - зазначив в.о. глави САП.

На питання, чи висловлювала Венедіктова своє невдоволення цим провадженням, Грищук сказав: "Ні, вона просто знає, що є таке провадження. Тут не стоїть питання задоволення чи незадоволення. Є факт, ми розслідуємо. Це робота правоохоронного органу. Всі в рівних умовах, що генеральний прокурор, що рядовий прокурор".

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Однак Грищук заявив, що у нього була розмова з заступником Венедіктової Симоненком.

"Кілька разів спілкувалися. Наступного дня зранку, після того як забрали у нас цю справу, він мене про це повідомив. У нас відбулась неприємна розмова. Я казав йому, що це неправильний підхід до розслідування. Казав, що лише виконує рішення суду. Ми тоді і дізнались цікавий момент, що існує якесь рішення суду по цій справі", - розповів в.о. глави САП.