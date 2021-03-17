Новини • Коронавірус і карантин

Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин

3 51030
Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу посилювати карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.

За словами прем'єр-міністра, місцева влада має право посилювати карантинні обмеження.

"Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а ухвалювати необхідні рішення, впроваджуйте необхідні обмеження. Я розумію, що це іноді може бути непопулярним, але популярність точно не може бути важливіше, ніж життя людей, які ви врятуєте своєчасними діями. Тим більше, для вас надані всі повноваження і законом, і урядовими рішеннями, тобто сьогодні всі керівники громад мають можливість своїми рішеннями впроваджувати посилення карантину", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину максимум через тиждень, - Кличко

Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Victor Bublik
    Шмыгаль хочет чтобы вместо него незаконные решения принимала местная власть )) Хочет переложить ответственность )) Бизнес закрыли, доходов людей лишили, а налоги отменить забыли!
  • belge
    Это маланская хитрость. Будем внушать гражданам, котрые упорно не хотят видеть трупы вдоль дорог, что они там-таки лежат. Их Стёпа видел и Голубовская. Пусть бегут колоться. А если и это не выстрелит - заволаем со всех каналов, что всем уже вот-вот пи23ец и влупим обязательную вакцинацию. Нужно ж куда-то девать то фуфло, которое в страну напёрли. Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин - Цензор.НЕТ 6704
  • Fly Flyiovich
    Нах нужен такой премьер, который боится брать на себя ответственность за то что он обязан делать????
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини