Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу посилювати карантинні обмеження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.
За словами прем'єр-міністра, місцева влада має право посилювати карантинні обмеження.
"Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а ухвалювати необхідні рішення, впроваджуйте необхідні обмеження. Я розумію, що це іноді може бути непопулярним, але популярність точно не може бути важливіше, ніж життя людей, які ви врятуєте своєчасними діями. Тим більше, для вас надані всі повноваження і законом, і урядовими рішеннями, тобто сьогодні всі керівники громад мають можливість своїми рішеннями впроваджувати посилення карантину", - зазначив Шмигаль.