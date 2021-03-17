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Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві

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Через акцію проти дипломатів посольства Росії в Україні, яка відбулася 16 березня, в МЗС Росії викликали Тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила і висловили йому "рішучий протест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках у місті", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що українському дипломату було заявлено, що "російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в яких міститься зобов'язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента. Вимагаємо від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні".

"Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цим інцидентом", - додали в російському МЗС.

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Вранці у вівторок, 16 березня, в столиці біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 01
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 02
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 03
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 04
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 05
Фото: "Українська правда"

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    пнфутіна, москалі !
  • Randall Flag da70119e
    Значит еще разик можно повторить...
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Пусть лаптеногие решительно засунут себе это протест туда же,куда им на родине засовывают бутылки.Пардон,в то место,которым они на эти бутылки присаживаются. Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 9548
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