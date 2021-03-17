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Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"

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Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"
Президент США Джо Байден вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв'ю "ABC News".

У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" кандидатури президента Джо Байдена.

Байден заявив, що Путін відповість за втручання у вибори США.

"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли - я знаю його порівняно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готовими", - розповів президент США.

Журналіст Джордж Стефанопулос запитав у Байдена: "Ви знаєте Путіна. Ви думаєте, що він убивця?"

"Ммм, так", - відповів президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, зокрема використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.

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Топ коментарі

  • Сергей Иванов 43d74744
    На моей памяти первый президент, который путина напрямую назвал убийцей.
  • Серый Вовк
    Запевай ,ПУТИН-ХУЙЛО ..ла-ла -ла -ла..... Байден считает Путина убицей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы президента США - Цензор.НЕТ 2409
  • Aleksandr Ermak
    пороть будут путьку, пороть
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