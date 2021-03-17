Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"
Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв'ю "ABC News".
У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" кандидатури президента Джо Байдена.
Байден заявив, що Путін відповість за втручання у вибори США.
"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли - я знаю його порівняно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готовими", - розповів президент США.
Журналіст Джордж Стефанопулос запитав у Байдена: "Ви знаєте Путіна. Ви думаєте, що він убивця?"
"Ммм, так", - відповів президент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, зокрема використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.