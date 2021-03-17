Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України звільнив Володимира Жмака з посади голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні в середу 17 березня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Про це також написав народний депутат Олексій Гончаренко. Він повідомив, що в.о. голови "Укрзалізниці" у зв'язку з відставкою Жмака став член правління Іван Юрик.

Володимир Жмак був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року. Рішення стало підсумком протистояння між правлінням "Укрзалізниці", яке ініціювало залізничну реформу, і Наглядовою радою компанії, яка її заблокувала. Наглядова рада сьогодні одноголосно ухвалила рішення щодо звільнення Володимира Жмака.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури в одноденний термін надати інформацію про діяльність правління компанії та Наглядової ради в 2017-2021 роках.

"Укрзалізниця" в межах реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" ухвалила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу. Наприкінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках, відповідно, до старту роботи в компанії нинішнього глави. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядова рада УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії. Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

Раніше в пресслужбі "Укрзалізниці" заявили кореспонденту "Радіо Свобода ", що підстав для відсторонення Жмака немає.

Жмак очолював "Укрзалізницю" з 26 серпня 2020 року.