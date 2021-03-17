Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник

Ціни на продукти харчування в Україні зростають під впливом сезонного чинника. Щодо інших товарів уряд планує домовлятися з ритейлерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Як уже зазначалося, за деякими групами товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний чинник", - сказав він.

За його словами, уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.

Переговори стосуються деяких груп товарів.

"Наразі один із ключових учасників ринку запевнив уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності", - додав Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку". ВIДЕО

Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).