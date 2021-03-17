Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання. ФОТО

Відділення обласної лікарні в Рівному і приймального відділення центральної районної лікарні в Сарнах Рівненської області реконструюють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" в Facebook.

Оздоблювальні роботи тривають у приймальному відділенні Рівненської обласної лікарні. Зокрема, відділення відремонтували, прибудували майже 1000 квадратних метрів площі, а також оновили обладнання. Найближчим часом там цілодобово надаватимуть невідкладну медичну допомогу, приймати пацієнтів і розподіляти в відділення лікарень, а також зможуть поставити попередній діагноз. Пацієнти зможуть пройти КТ, МРТ, цифровий рентген, УЗД і ендоскопію.

Приймальне відділення центральної районної лікарні в Сарнах також модернізують - запрацює приймально-сортувальна і загально-медична зона, реанімація та діагностичний блок, відділення екстреної медичної допомоги. Облаштують також: оглядові та консультативні кімнати, процедурно-перев'язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування пацієнтів та лабораторію термінових аналізів.

Зазначається, що реконструкція в рази скоротить час на порятунок життя і здоров'я пацієнтів. Як повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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