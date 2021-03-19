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Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку". ВIДЕО

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Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО нагадав, що згідно з Конституцією, надра є власністю всього народу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського

"Часи, коли існував список прізвищ, які вважалися українським народом і можуть володіти і користуватися надрами, - ці часи закінчилися. В контексті цього хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме - про економічний паспорт українця. За ним всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від використання і видобутку надр України, які будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку, і після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними для здобуття вищої освіти в Україні", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    да-да.. "смогут получать".. через зомбоящик и видосики))
    у вовки-шмаркли началась агитация предвыборная?))
    как там 4000 баксов - уже платят?))
  • KAISERWALD
    Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца - Цензор.НЕТ 4027
  • Власов Сергей b3083465
    Такой пустой популизм выбери выбери меня пустота и ЗЕ грустно такое слушать
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