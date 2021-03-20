В Україні за минулий рік відкрили понад 400 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, ㅡ омбудсмен Кулеба

Упродовж минулого року правоохоронці порушили 410 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, а з початку цього року — ще 70. При цьому більшість випадків сексуального насильства над дітьми залишається поза увагою правоохоронних органів.

Про це в інтерв’ю hromadske повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Світові дослідження вказують, що кожна п’ята дівчинка страждає від сексуального насильства до 18 років. Це жахлива статистика, і вона стосується не тільки нашої країни. Якщо говорити саме про Україну й ті кримінальні справи, які були порушені, то це — 410 випадків минулого року і 70 випадків уже за два місяці цього року", — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що це лише незначні дані, адже здебільшого діти не повідомляють про такі злочини.

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"Діти не повідомляють насамперед тому, що не вважають це чимось обурливим, оскільки дорослі так їм сказали. Діти часто навіть не знають, що є правоохоронні органи, і тут питання вже до дорослих. Тому зараз так важко виявляти ці злочини", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за виробництво та поширення дитячої порнографії, а також за сексуальне насилля над неповнолітніми.

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