В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб
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15 292 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 797 дітей і 367 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано - 4369 осіб;
▪️ летальних випадків - 260;
▪️ одужали - 5190 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу - 114 719 (зокрема ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺 захворіли - 1 535 218 осіб;
🔺 одужали - 1 253 972 особи;
🔺 летальних випадків - 29 775;
🔺 проведено ПЛР-тестів - 7624537.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.