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Від сьогодні Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК

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Від сьогодні Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК
Від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Від сьогодні в столиці заборонені:

  • Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни і побутової хімії);
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення 10 кв. м на одну особу);
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того, вводять додаткові обмеження:

  • Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
  • Автозаправні станції працюватимуть при дотриманні суворих норм безпеки і без роботи кафе;
  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали - але без групових занять;
  • Дитячі садки продовжують працювати;
  • Школи після канікул повернуться до навчання - але учні 5-11 класів дистанційно;
  • Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
  • Приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури.

Громадський транспорт Києва працюватиме у звичайному режимі, але, за словами Кличка, з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Всі ці обмеження Київ вводить на три тижні - до 9 квітня включно.

Топ коментарі

  • Arkady Korshun
    без куртки в пол ляма никуда не пущяють ...
  • Senator S 01a656ec
    Ничего не делать,это тоже тяжелая работа,следующую куртку чувак купит за лимон
  • Люцифер
    С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 578
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