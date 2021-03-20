Від сьогодні Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК
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Від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Від сьогодні в столиці заборонені:
- Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни і побутової хімії);
- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення 10 кв. м на одну особу);
- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Крім того, вводять додаткові обмеження:
- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
- Автозаправні станції працюватимуть при дотриманні суворих норм безпеки і без роботи кафе;
- Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали - але без групових занять;
- Дитячі садки продовжують працювати;
- Школи після канікул повернуться до навчання - але учні 5-11 класів дистанційно;
- Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- Приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури.
Громадський транспорт Києва працюватиме у звичайному режимі, але, за словами Кличка, з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
Всі ці обмеження Київ вводить на три тижні - до 9 квітня включно.