Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер
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Станом на даний момент в Івано-Франківську зменшилася кількість госпіталізацій із COVID-19.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Хоча зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій і стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не відступає", - зазначив він.
Марцінків також поінформував, що медичні установи міста отримали 26 нових кисневих концентраторів: "Вчора наша ЦМКЛ, що на Мазепи, отримала 16, а сьогодні ще 10 отримала МКЛ №1 на Матейки".