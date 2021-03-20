Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер

Станом на даний момент в Івано-Франківську зменшилася кількість госпіталізацій із COVID-19.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоча зараз спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій і стабілізацію ситуації з коронавірусом - хвороба ще не відступає", - зазначив він.

Марцінків також поінформував, що медичні установи міста отримали 26 нових кисневих концентраторів: "Вчора наша ЦМКЛ, що на Мазепи, отримала 16, а сьогодні ще 10 отримала МКЛ №1 на Матейки".

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