За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 628 осіб, загалом - 104 342, - МОЗ
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За минулу добу, 19 березня, 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Люди отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.
Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено проти коронавірусу 104 342 особи, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.
Найбільше щеплень зробили в Києві (1050), Київській (820) та Львівській (790) областях.
Станом на 19 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 297 742 особи.