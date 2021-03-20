За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 628 осіб, загалом - 104 342, - МОЗ

За минулу добу, 19 березня, 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Люди отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено проти коронавірусу 104 342 особи, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.

Найбільше щеплень зробили в Києві (1050), Київській (820) та Львівській (790) областях.

Станом на 19 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 297 742 особи.

Читайте також: Вакцина китайської фірми Sinovac буде в Україні до кінця березня, - Степанов