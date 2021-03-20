Суд продовжив запобіжний захід підозрюваним у справі про пожежу в харківському будинку для літніх людей

Вчора, 19 березня Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всім чотирьом суд продовжив утримання під вартою без визначення застави", - сказав він.

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Як повідомлялося, 21 січня вдень у Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок престарілих, виникла пожежа на другому поверсі. За попередньою інформацією, в будинку на момент пожежі перебувало 33 людини, 15 з них загинули. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати, проте згодом 80-річний чоловік помер у лікарні. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що за адресою, де сталася пожежа, не зареєстровано жодних установ соцзахисту.

Того ж дня були затримані власник домоволодіння Славік Акопян, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку В'ячеслав Кравченко і його дружина Ольга - директор приватного підприємства, яка фактично керувала установою. Також затримано адміністратора Ігоря Мирончука, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований.

22 січня всім чотирьом було оголошено про підозру.

23 січня Київський районний суд Харкова обрав усім чотирьом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.