Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі", - СБУ

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

СБУ также нагадує, що наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами. Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ). Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

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"Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" – питання національної безпеки", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Підприємство АТ "Мотор Січ" продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.





