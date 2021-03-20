Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного. ФОТО

Вчора, 19 березня, в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок обстрілу позицій ЗСУ зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем загинув житель Миколаєва Андрій Володимирович Грабар, молодший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в результаті обстрілу позицій мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем загинув наш побратим молодший сержант Грабар Андрій Володимирович. Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович пам’яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю... ", - зазначається в повідомленні.

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