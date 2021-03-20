Центральна влада переклала всю відповідальність за ситуацію з коронавірусом на місцеве самоврядування, - Марина Порошенко

Темпи поширення коронавірусу в Україні під час третьої хвилі вимагають невідкладних заходів з боку центральної влади.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Вона нагадала, як ще два тижні тому попереджала – столиця на порозі "червоної" зони.

"Я говорила про те, що нас очікує попереду "червона" зона, і ми входимо в небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України", – говорить Марина Порошенко.

"Влада своїм власним прикладом показувала, як не треба дотримуватись всіх необхідних правил для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію. Фотографуючись без масок, їздячи на гірськолижні курорти і проводячи свої дні народження серед великого скупчення людей", – зауважує вона.

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За її словами, влада розписалася у своїй безпорадності і неспроможності зробити щось для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу територією України, а тепер перекладає відповідальність на органи місцевого самоврядування.

"Сьогодні після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація, переповнені лікарні. У нас зараз спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3-5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові", – наголошує голова профільної комісії.

"Статистика останніх днів просто шокує, у нас кожного дня гинуть до 300 українців. Для порівняння – це як великий літак у нас розбивається щодня. А для нашої влади це просто статистика. І робіть самі, що хочете, самі себе рятуйте, самі собі допомагайте", – обурюється Марина Порошенко.

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"В такій ситуації треба, щоб центральна влада визначила чіткі пріоритети для всієї України. "Європейська Соліарність" дійсно свого часу запропонувала п`ять кроків для того, щоб запобігти епідемії коронавірусу на території України, але жодного пункту з цього не було виконано. І на сьогоднішній день ми не маємо вакцин, і вакцинація повністю провалена. У нас не проводиться достатнього тестування. Взагалі ми навіть не знаємо реальної статистики, скільки хворих на ковід ми сьогодні маємо", – пояснює Марина Порошенко.

Як відомо, "Європейська Солідарність" ще торік запропонувала комплексний антиковідний план. Лідер партії Петро Порошенко вимагав негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців. А також проведення масової вакцинації, державне регулювання цін на тести, вакцини, ліки від коронавірусу та медичні послуги.

"Європейська Солідарність" також пропонувала внести витрати на лікування ковіду у податкову знижку для громадян.

Фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді України вимагає негайно скликати засідання РНБО щодо критичної ситуаціі з поширенням коронавірусу в Україні та зриву вакцинації.