Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Віктором Пасєкою попрощаються 21 березня в Хмельницькому

Завтра, 21 березня, в місті Хмельницький у Будинку ритуальних подій (вул. Толстого, 5а) з 11.00 до 13.00 відбудеться церемонія прощання з Віктором Степановичем Пасєкою, 1965 року народження, уродженцем села Мончинці Красилівського району, жителем Хмельницького, молодшим сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 2-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 18 березня близько полудня в районі смт Південне Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку окупованої Горлівки.