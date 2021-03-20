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Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт

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Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт
Україна відмовилася від купівлі російської вакцини проти коронавірусу з двох причин. Препарат не пройшов сертифікацію, крім цього триває військовий конфлікт між країнами.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцина "Супутник V" не пройшла необхідні стадії клінічних досліджень - це перша причина.

"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.

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Топ коментарі

  • HartmannEri
    Дурилка картонная(с) - не "военный конфликт", а агрессия со стороны производителя этого шмурдяка!
  • Ned Stark
    Москалику, тобі з США видніше? Чи ти просто триколора встидаєшся? Якщо ти про жителів Лугандонії, то це не українці, а ватне бидло!
  • Ned Stark
    Москалку, а нафіга? Навіть вата з опзж подивиться на депутатів госдури, які вкололися і після того похворіли і скаже: нафіг нада, куплю Пфайзєр!
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