Шмигаль про відмову України від російської вакцини: Ми не будемо використовувати препарат країни, з якою у нас військовий конфлікт

Україна відмовилася від купівлі російської вакцини проти коронавірусу з двох причин. Препарат не пройшов сертифікацію, крім цього триває військовий конфлікт між країнами.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцина "Супутник V" не пройшла необхідні стадії клінічних досліджень - це перша причина.

"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.

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