Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі

Польща від суботи запроваджує на три тижні національний локдаун, який передбачає введення коронавірусних обмежень по всій країні.

Жорсткий локдаун, який до п’ятниці діяв у чотирьох воєводствах країни, буде розширено на всі 16 воєводств Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коронавірусні обмеження передбачають дистанційне навчання для учнів 1-3 класів середніх шкіл, закриття готелів (крім готелів для робітників), торгових центрів (крім аптек і продовольчих магазинів у них), кінотеатрів, театрів, музеїв, філармоній, розважальних закладів, басейнів, спортивних об’єктів.

Рішення про введення національного локдауну було прийнято урядом Польщі кілька днів тому у світлі різкого стрибка кількості інфікованих в РП до рівня понад 20 тисяч за добу.

Польcькі епідеміологи прогнозують, що пік інфікування COVID-19 у країні може наступити через 2-5 тижнів.

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Як підкреслюють у МОЗ Польщі, великий щоденний приріст інфікованих генерується більш заразнішою "британською" мутацією коронавірусу. Станом на сьогодні він становить вже понад 60% усіх інфікувань в РП, а найближчим часом цей показник сягне 80%.

З 32 тис. ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 не зайнятими у Польщі залишаються близько 29%, а з понад 3,1 тис. місць, підключених до апаратів ШВЛ, вільними залишаються понад 26%.

Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч.

Станом на сьогодні в Польщі виконано приблизно 5 млн щеплень, понад 1,7 млн осіб отримали дві дози вакцини.

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