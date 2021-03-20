Делегація РФ хоче змінити порядок засідань "нормандської четвірки", - російські ЗМІ

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який представляє російську делегацію на переговорах "нормандської четвірки", запропонував змінити принцип організації засідань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело в російській делегації.

Заступник глави адміністрації Путіна впевнений, що однією з причин відсутності будь-якого прогресу в досягненні результатів під час переговорів є неналежна організація.

"З огляду на рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати широко застосовуваний у міжнародній дипломатичній практиці принцип ротації голів із тим, щоб дана функція виконувалася по черзі кожним із чотирьох учасників", - сказано в листі Козака, яке адресовано колегам з України, Франції і Німеччини.

Читайте також: Зеленський подякував Німеччині за підтримку: Україна високо цінує співпрацю в "нормандському форматі" для досягнення миру на Донбасі

На його думку, такий підхід дозволить визначити найефективніші механізми організації переговорів і скоротити час на їх проведення.

В даний час на онлайн-зустрічах політрадників "нормандської четвірки" головують по черзі Німеччина і Франція.

Українська сторона неодноразово підкреслювала, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.