Делегація РФ хоче змінити порядок засідань "нормандської четвірки", - російські ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело в російській делегації.
Заступник глави адміністрації Путіна впевнений, що однією з причин відсутності будь-якого прогресу в досягненні результатів під час переговорів є неналежна організація.
"З огляду на рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати широко застосовуваний у міжнародній дипломатичній практиці принцип ротації голів із тим, щоб дана функція виконувалася по черзі кожним із чотирьох учасників", - сказано в листі Козака, яке адресовано колегам з України, Франції і Німеччини.
На його думку, такий підхід дозволить визначити найефективніші механізми організації переговорів і скоротити час на їх проведення.
В даний час на онлайн-зустрічах політрадників "нормандської четвірки" головують по черзі Німеччина і Франція.
Українська сторона неодноразово підкреслювала, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.